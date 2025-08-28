Niğde'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Niğde'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de meydana gelen kazada TIR'ın emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedildi.

NİĞDE'de, TIR'ın otoyolda emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarptığı kazada yaşamını yitiren Şaban Şahin (63), eşi Leyla Şahin ve torunu Muhammet Yiğit Şahin'in (9), cenazeleri memleketleri Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Ulukışla ilçesi Niğde- Pozantı Otoyolu Başmakçı mevkisinde meydana geldi. Ali Y. (60) yönetimindeki 51 ADV 957 plakalı TIR, otoyolda emniyet şeridinde bekleyen Şaban Şahin'in kullandığı 42 AVB 151 plakalı otomobile arkadan çarptı. İçerisinde sürücü ile birlikte 4 kişinin bulunduğu otomobil, TIR ve çelik bariyerler arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Şaban Şahin, eşi Leyla Şahin, torunu Muhammet Yiğit Şahin ve Muhammet Şahin (23), itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin çifti ile torunları Muhammet Yiğit Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Muhammet Şahin ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şahin çifti ile torunları Muhammet Yiğit Şahin'in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketleri Konya'nın Ereğli ilçesinde gönderildi. Çift ile torunları, Ulu Camide kılınan namazın ardından Cahı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı

Kulüp başkanına silahlı saldırı: Cinayetin sebebi ortaya çıktı
Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira

Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.