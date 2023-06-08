Niğde'de TIR, Çarptığı Otomobili Metrelerce Sürükledi

Niğde'de meydana gelen kazada TIR, çarptığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükleyerek durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

NİĞDE'de TIR, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün Bor İlçesi'nde meydana geldi. Emniyet kavşağı mevkiinde 42 YK 727 plakalı TIR, çarptığı 68 DC 171 plakalı otomobile çarptı. TIR, önüne kattığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükleyerek durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada mucize eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Hafif maddi hasar meydana gelen kazada kimlikleri saptanamayan sürücüler, birbirlerinden şikayetçi olmadı. (DHA)