Niğde'de TIR'a Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
Niğde-Adana kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.
NİĞDE'de, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Niğde- Adana kara yolu Sazlıca mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 20 APL 512 plakalı otomobil, 51 AR 130 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.