Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı yakalandı Niğde'de teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı. Niğde'de teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Battal K'yi öldürdükten sonra kaçan şüpheli M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Kemerhisar beldesine gittiğini belirlediği şüpheliyi, saklandığı evde yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. M.B, dün akşam, İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta oturduğu apartmanın girişinde teyzesinin oğlu Battal K'yi pompalı tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Battal K, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. AA / Abdullah Özkul - Güncel Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.