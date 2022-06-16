Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı yakalandı - Haberler

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Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı yakalandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı yakalandı

Niğde'de teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Battal K'yi öldürdükten sonra kaçan şüpheli M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kemerhisar beldesine gittiğini belirlediği şüpheliyi, saklandığı evde yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

M.B, dün akşam, İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta oturduğu apartmanın girişinde teyzesinin oğlu Battal K'yi pompalı tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Battal K, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

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