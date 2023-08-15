Hava sıcaklığında 39 dereceye ulaşan Niğde, yılın en yüksek sıcaklığına ulaşarak rekor kırmış oldu. Yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Niğde'de sıcaktan bunalan vatandaşlar ise kendilerini gölge alanlara, parklara ve su havuzlarının yanına attı.

Niğde'de termometreler 39 dereceyi gösterdi

NİĞDE - Hava sıcaklığında 39 dereceye ulaşan Niğde, yılın en yüksek sıcaklığına ulaşarak rekor kırmış oldu.

Yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Etkisini gösteren Basra sıcaklıkları birçok ilde termometreleri mevsim normallerinin üzerine çıkardı. Niğde merkezde dün gerçekleşen en yüksek sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 5 günlük periyotta da Ağustos ayı, mevsim normalinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Niğde'de sıcaktan bunalan vatandaşlar ise kendilerini gölge alanlara, parklara ve su havuzlarının yanına attı. Sıcaklıkların küresel ısınmanın sebebi olduğunu belirten esnaf Murat Bilgiç, "Zamanında kestiğimiz ağaçlar, kirlettiğimiz doğa daha bunlar iyi günler diye düşünüyorum. İleride daha sıcak günler bekliyor bizi. Bu şekilde doğa katliamı devam ederse sıcaklıklarda devam eder. İnsanın psikolojisi de sağlığı da buna göre değişiklik gösterir" dedi.

Adana'dan Niğde'ye misafirliğe geldiğini belirten Ali Beşer de, "Burası da 3 gündür yanıyor. Gölgeden güneşe çıkamıyoruz çok bunaltıcı. Vatandaşlar evden çıkmasın ya da gölgede bulunsun" derken, Niğde'de il defa böyle bir sıcaklıkla karşılaştığını söyleyen Necati Öner ise, "Burada 40 derecelik sıcaklık var. Adana'dan kaçtık buraya geldik. Niğde'nin bu kadar sıcak olduğunu ben hayatımda görmedim. Genelde yazları buraya gelirim, yaylacıyım ben burada. Oradan kaçtık buraya geldik. Yağmurdan kaçıp doluya tutulduk gibi bir şey oldu" diye konuştu.

Gölgelik yerler aradıklarını kaydeden Recep Ülke de, "Sıcaklıklardan dolayı parklarda ki bulduğumuz gölgelik yerlere kaçıyoruz. Mecbur bir durum olmadıkça da vatandaşlarımız dışarıya çıkmamaya çalışsın. Kavurucu sıcaklar sağlığa da zarar verebilir. Kendilerini korumak için evden zorunda olmadıkça çıkmasınlar" ifadelerini kullandı.