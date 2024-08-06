Niğde'de Temmuz Ayında Gerçekleşen 31 Olay Şüphelilerin Vücut İzlerinden Aydınlatıldı
Niğde'de temmuz ayında meydana gelen 31 suç, şüphelilerin olay yerinde bıraktığı vücut izleri sayesinde çözüme kavuşturuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu, hırsızlığa teşebbüs, yaralama gibi suçları aydınlatmak için izleri kullanarak 35 şüpheliye işlem yaptı. Ayrıca, başkasının kimlik bilgilerini kullanan veya yalan beyanda bulunan 7 şüpheli parmak izleri sayesinde tespit edildi.
Niğde'de temmuz ayında gerçekleşen 31 olay, şüphelilerin vücut izlerinden aydınlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, temmuz ayında meydana gelen hırsızlık, uyuşturucu, hırsızlığa teşebbüs, yaralama gibi 31 suçu, şüphelilerin olay yerinde bıraktı izlerden faydalanarak çözüme kavuşturdu.
Olaylarla ilgili 35 şüpheliye işlem yapıldı.
Öte yandan ekipler, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan veya hakkında yalan beyanda bulunan 7 şüpheliyi parmak izlerinden tespit etti, bu kişiler hakkında işlem başlattı.