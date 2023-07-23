Niğde'de Temizlik Sırasında Silah Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Niğde'de arkadaşının temizlediği tabancadan çıkan merminin isabet ettiği 16 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheliler ise polis tarafından sorgulanmaya başlandı.
Niğde'de, arkadaşının temizlediği tabancadan çıkan merminin isabet ettiği 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, merkeze bağlı Alay beldesinde M.C.A. (15), M.K.A. (16) ve Y.C.D. evde bulunan silahları temizlemeye başladı.
Bu sırada Y.C.D'nin temizlediği tabancanın ateş almasıyla silahtan çıkan kurşun, koltukta oturan M.K.A'ya isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.K.A, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay sonrasında Y.C.D. ve M.C.A, gözaltına alındı.