Niğde'de Temizlik Sırasında Silah Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde'de arkadaşının temizlediği tabancadan çıkan merminin isabet ettiği 16 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheliler ise polis tarafından sorgulanmaya başlandı.