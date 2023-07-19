Niğde'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda hasar meydana geldi.

Niğde'de, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi ve OSB'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma neticesinde yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğin yangın, hasara neden oldu. - NİĞDE