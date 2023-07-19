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Niğde'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

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Niğde'deki bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi ve OSB'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın, hasara neden oldu.

Niğde'de, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi ve OSB'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

İtfaiye Niğde OSB Güncel Haberler

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