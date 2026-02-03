Haberler

Niğde'de tefecilik operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Niğde'de yapılan tefecilik operasyonunda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 4 çek, 48 senet ve bir tabanca gibi delil ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faiz karşılığında borç para vererek haksız maddi menfaat sağlayan ve birçok insanı mağdur eden tefecilik suçu" işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonda, 4 çek, 4 tapu, 4 ajanda, 11 imzalı belge, 48 senet, 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve 54 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

