Niğde'de Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda senet, çek ve cep telefonu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefeciliği örgütlü olarak yaptıkları tespit edilen 4 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, farklı kişiler adına düzenlenmiş 5 milyon 176 bin liralık 30 senet, 9 milyon 502 bin 950 liralık 6 çek, 74 boş senet, noterden alınmış 18 belge, senet tevdi bordrosu ve 6 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
