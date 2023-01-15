Niğde'de tartıştığı eltisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde tartıştığı eltisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde tartıştığı eltisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Evde çıkan tartışmada mutfaktan aldığı bıçakla eltisi G.H'yi bıçakla yaralayan S.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
S.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçede 13 Ocak'ta çıkan tartışmada, eltisi S.H'nin bıçakla yaraladığı G.H, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Şüpheli S.H, gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Güncel