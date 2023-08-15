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Niğde'de tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Yeşilgölcük beldesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan 978 obje, 2 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 127 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Yeşilgölcük Niğde Güncel Haberler

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