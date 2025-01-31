Niğde'de Sürücülere Trafik Kuralları Eğitimi Verildi
Niğde'de gerçekleştirilen etkinlikte, polis ekipleri sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve diğer önemli trafik konularında 89 kişi bilgilendirildi.
Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırında sürücü ve yolculara trafik kurallarını anlattı.
Polis ekipleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 89 kişiyi bilgilendirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel