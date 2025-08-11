Niğde'de Sürücülere Trafik Kuralları Eğitimi

Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolcuları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Polis ekipleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 55 kişiye bilgi verdi.