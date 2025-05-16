Niğde'de Sürücülere Trafik Kuralları Eğitimi

Niğde'de Sürücülere Trafik Kuralları Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde-Kayseri kara yolunda gerçekleştirilen uygulama noktasında, emniyet ekipleri sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve diğer önemli kurallar üzerine 85 kişiye bilgi verildi.

Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolcuları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Polis ekipleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 85 kişiye bilgi verdi.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti

Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.