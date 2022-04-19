Niğde'de suçüstü yakalanan hırsız 10 olayın faili çıktı - Haberler

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Niğde'de suçüstü yakalanan hırsız 10 olayın faili çıktı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de suçüstü yakalanan hırsız 10 olayın faili çıktı

Niğde'de jandarmanın suçüstü yakaladığı hırsızlık zanlısının 10 evden eşya çaldığı belirlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Niğde'de jandarmanın suçüstü yakaladığı hırsızlık zanlısının 10 evden eşya çaldığı belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemerhisar beldesinde O.E'yi bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin, aynı beldede 10 evden elektrikli aletler ve çeşitli eşyalar çalınmasının da faili olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan O.E'nin jandarmada işlemleri sürüyor.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Niğde, Bor, Güncel, Haberler

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