Niğde'de su dolu kovaya düşen çocuk yaşamını yitirdi
Niğde'nin Alay beldesinde banyoda bulunan su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki M.E.Ç, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.
Merkeze bağlı Alay beldesinde müstakil bir evde ikamet eden 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda bulunan su dolu kovaya düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel