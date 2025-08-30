Niğde'de su dolu kovaya düşen çocuk yaşamını yitirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Alay beldesinde banyoda bulunan su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki M.E.Ç, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Niğde'de banyoda bulunan su dolu kovaya düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Alay beldesinde müstakil bir evde ikamet eden 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda bulunan su dolu kovaya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt

Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haftalarca yok! Fenerbahçe Semedo'nun sakatlığını açıkladı

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız futbolcu haftalarca yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.