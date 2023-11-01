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Niğde'de Sosyal Medya Üzerinden Yasak Ürün Satışı Operasyonu

Niğde'de sosyal medya platformları üzerinden satışı yasak ürünlerin reklamını ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı ve çeşitli kesici aletler ile biber gazı ele geçirildi.