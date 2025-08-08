Niğde'de Silahlı Saldırıda 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Niğde'de bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda sokakta oynayan 8 yaşındaki Ege Atlı ağır yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Efendibey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, bir oto galeriye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kurşunlardan biri, sokakta oynayan Ege Atlı'nın vücuduna isabet etti. Ege kanlar içinde yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Mahalleli çocuğun yarasına tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Ege'yi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Ege'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
