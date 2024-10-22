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Niğde'de Silahlı Saldırı: 7 Mermi Isabet Etti, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Niğde'de Silahlı Saldırı: 7 Mermi Isabet Etti, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
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Niğde'de adliye çıkışında gerçekleştirilen silahlı saldırıda, G.Ö.'nün otomobiline 7 mermi isabet etti. Sürücü yara almadan kurtulurken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'de, adliye çıkında silahlı saldırıda otomobiline 7 mermi isabet eden G.Ö., yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Şah Süleyman Mahallesi Adliye Sarayı arkasında meydana geldi. Adliyeden çıktığı belirlenen bir grup, G.Ö. yönetimindeki otomobile tabancayla ateş açtı. 7 kurşun isabet eden otomobilin sürücüsü, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis, otomobille kaçan şüphelileri takibe aldı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle G.Ö. ile mahkemelik olduğu belirlenen İ.E., Y.E., H.C.B., M.H.B., T.D. ve A.S., Edikli beldesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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