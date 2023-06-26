Niğde'de sel suları köye maden atıklarını taşıdı: Köylüler Gümüştaş Madencilik'i suçladı

Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Alihoca köyü, sel sularının getirdiği taş ve kum parçaları nedeniyle büyük zarar gördü. Kiraz, ceviz ve fasulye bahçeleri zarar gören köylüler, bölgedeki Gümüştaş Madenciliğin dere yataklarına atık döktüğünü, bu atıkların da yağmur ve sel sularıyla birlikte köylerine kadar geldiğini belirterek işletmeyi suçladı.

CEYLAN SAĞLAM

Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Alihoca köyü, sel sularının getirdiği taş ve kum parçaları nedeniyle büyük zarar gördü. Kiraz, ceviz ve fasulye bahçeleri zarar gören köylüler, bölgedeki Gümüştaş Madenciliğin dere yataklarına atık döktüğünü, bu atıkların da yağmur ve sel sularıyla birlikte köylerine kadar geldiğini belirterek işletmeyi suçladı. Köylülerden Ersin Çakır, yaşadıkları durumu ANKA Haber Ajansı'na anlattı. En az 350 evin hasar gördüğünü söyleyen Ersin Çakır, "Maden şirketi dere yataklarına pasa dolduruyor. O pasalar da yağmur suları ile beraber bizim akarsuyumuza karışıyor. Akarsu ile beraber bir baraj oluşuyor, baraj dolunca bir fırlıyor, önünde ne varsa her yeri götürüyor. Kiraz bahçelerimiz, evlerimiz, iş yerlerimiz çok kötü derecede zarar gördü. Köylülerimizin yüzde 80'i hep bu şekilde hasarlı" dedi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinin Alihoca köyü, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan selin getirdiği taş ve kum parçalarıyla kaplandı. Köydeki kiraz, ceviz ve fasulye bahçelerinin büyük hasar gördüğünü söyleyen köylüler bölgede faaliyet gösteren Gümüştaş Madencilik'i suçladı. Ersin Çakır, Gümaştaş Madencilik'in dere yataklarına boşalttığı maden atıklarının sel sularıyla birlikte köylerine kadar geldiğini evlerinin, meyve bahçelerinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

"MADEN ŞİRKETİ DERE YATAKLARINA PASA DOLDURUYOR"

Ersin Çakır, geçtiğimiz yıl da aynı olayın yaşandığını ve Çiftehan Jandarma Komutanlığı'na 9 Nisan 2022'de Gümüştaş Madencilik'i şikayet ettiğini ancak, hiçbir önlem alınmadığını ifade etti. Çakır yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kamelyalarım, piknik masalarım hepsi mevcuttu. Geçen yıl, bu afetin başıma geleceğimi biliyordum, benim bahçeme küçük çapta bir afet geldi. Bu afet ile maden ocağının kırıntıları geldi. Ben de bunu Çiftehan karakoluna şikayette bulundum. Üç defa. Geldiler, baktılar, fotoğrafını çektiler… 'Ben şikayetçiyim' dedim. Ama geçen yıldan bu zamana kadar bana hiç kimse dönüş yapmadı. Bu yüzden de ben çok mağdur oldum. Yani, bu felaketin geleceğini geçen yıldan, daha öncesinden biliyordum. Buraya daha önce de afet geldi. Maden şirketi dere yataklarına pasa dolduruyor. O pasalar da bizim yağmur suları ile beraber bizim akarsuyumuza karışıyor. Akarsu ile beraber bir baraj oluşuyor, baraj dolunca bir fırlıyor, önünde ne varsa her yeri götürüyor. Kiraz bahçelerimiz, evlerimiz, iş yerlerimiz çok kötü derecede zarar gördü. Köyümüzün yüzde 80'i hep bu şekilde hasarlı."

Sel ile gelen ve işyerine ve evine zarar veren maden atıklarının çamurlarını gösteren Çakır, evinin ve deposunun da yıkıldığını belirterek "Gelsinler, analiz etsinler. Nereden baksanız burada bir metre var. Çok perişan haldeyiz" diye dert yattı.

"EN AZ 350 KİŞİ MAĞDUR"

Dere yataklarına milyonca atığın boşaltıldığını söyleyen Çakır, geçen yıl üç kere şikayette bulunduğunu da ifade etti. Çakır, "En az 350 kişi mağdur, herkesin bahçesi zarar gördü. Hiç kimsenin bahçesi kalmamış. Kiraz ağaçları kalmamış. Köylünün suyu da yok. Su sorunumuz da var. Devlet Su İşleri çalışıyor ama…" dedi.

"SULARIMIZ BULANIK AKIYOR"

Cafer isimli bir köylü ise meydana gelen afete ilişkin şunları söyledi:

"Bu şekilde moloz yığını yoktu, su yatağı beş altı metre sol taraftaydı. Bu suyun akan yeri bahçeydi, ağaçlar ile doluydu. Ağaçları yatırmış, sökmüş gitmiş… Bahçeydi burası. Ağaç vardı, fasulye ekliydi… Tertemiz suyumuz akardı, dört beş gün oldu bu afet geleli daha suyumuz bulanık akıyor. Siyanür müdür, maden karışığı mıdır bulanık akıyor."