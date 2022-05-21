"Sanat Sarsıntısı-9" adlı uluslararası resim sergisi açıldı

Niğde'de 40 ülkeden 78 sanatçının resimlerinin yer aldığı "Sanat Sarsıntısı-9" adlı uluslararası serginin açılışı yapıldı.

Vali Mustafa Koç, Niğde Belediyesinin desteğiyle ressam Safa Büte öncülüğünde düzenlenen Belediye Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında, bu tür etkinliklerin kentin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Sanatsal etkinliklerin kültürel değerleri yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma açısından önemli olduğunu vurgulayan Koç, "İlimiz, insanımız, hemşehrilerimiz için güzel olan ne varsa hep beraber el birliği içinde en iyisini yapma gayretinde olacağız. Etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde'nin resim alanında dünyada söz sahibi bir konuma geldiğine dikkati çekti.

Kentin sanat hayatına gösterdiği katkıdan dolayı Büte'ye teşekkür eden Özdemir, "Safa Hoca'mızla farklı bir proje üzerine çalışacağız. Buraya katılan 40 farklı ülkeden 78 sanatçıyı Niğde'de misafir ederek Niğde resimleri yaptırmak istiyoruz. Böylelikle ölümsüz bir arşiv elde edelim. Bu konuda çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

78 sanatçının 119 eserinden oluşan sergi, bir süre izlenime açık kalacak.

Açılışa AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, ressam Safa Büte ve sanatseverler katıldı.