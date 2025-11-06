Haberler

Niğde'de Sahte İçki Operasyonu: 322 Litre Ele Geçirildi

Güncelleme:
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 322 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, evlerde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 322 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde 2 evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evlere düzenlediği operasyonda, 320 litre şarap ve 2 litre el yapımı rakı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

