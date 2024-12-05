Niğde'de Sahte Alkol ve Tefecilik Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Niğde'de düzenlenen operasyonda sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklanırken, diğerinin serbest bırakıldığı açıklandı. Operasyonda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte alkol satışı ve tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, suç unsuru olarak değerlendirilen doldurulmuş 18 senet, 11 boş senet, 9 şişe sahte alkol, tefecilikte kullanıldığı belirlenen ajanda ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardın biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.