Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

Niğde'de Sahte Alkol ve Tefecilik Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Niğde'de Sahte Alkol ve Tefecilik Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de düzenlenen operasyonda sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklanırken, diğerinin serbest bırakıldığı açıklandı. Operasyonda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte alkol satışı ve tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, suç unsuru olarak değerlendirilen doldurulmuş 18 senet, 11 boş senet, 9 şişe sahte alkol, tefecilikte kullanıldığı belirlenen ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardın biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
img

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi
img

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
img

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 12. bölüm tek parça full HD izleme linki 6 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Siyah Kalp 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Siyah Kalp 12. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? 6 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi? Perşembe hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler İnci Taneleri 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri 25. bölüm tek parça full HD izleme linki Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.