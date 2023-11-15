Niğde'de Sahte Alkol Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda; 1 kişi gözaltına alınırken, 90 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda; 1 kişi gözaltına alınırken, 90 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içeceklerin piyasaya sürülmesine yönelik bir işyeri ve ikamette operasyon yaptı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, aramalarda 90 litre satışa hazır vaziyette sahte alkollü içecek ve 1 adet aroma kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE