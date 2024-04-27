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Niğde'de Sağlık Çalışanlarından Oluşan Orkestra ve Koro Konser Verdi

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Niğde Valisi Cahit Çelik, Şehir Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde sağlık çalışanlarından oluşan bir orkestra ve koro konseri düzenlendiğini belirtti. Programda konuşan Vali Çelik, sağlık hizmetinin önemine vurgu yaparak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Niğde'de sağlık çalışanlarından oluşan orkestra ve koro konser verdi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Şehir Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, sağlık çalışanlarının müzikle ilgilenmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Sağlık hizmetinin diğer devlet hizmetlerine kıyasla farklı bir yerde olduğunu belirten Çelik, "Sağlık hizmetleri diğer hizmetlerden farklı olarak ertelenebilir, ötelenebilir bir hizmet değildir. Her şeyin başı sağlık gibi güzel bir söylemimiz var, vali, işçi, zengin ve fakir de olsanız bir şekilde sağlık hizmetlerine ihtiyacınız oluyor. İlimizde sağlık hizmeti sunmaya çalışan 4700'ün üzerinde personelimiz var. Özellikle pandemi ve deprem dönemlerinde çok çalıştılar. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yakup Çetinkaya'nın da konuşma yaptığı etkinliği, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdür Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gurol Okyar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Halisdemir Niğde Sağlık Güncel Haberler

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