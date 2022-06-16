Niğde'de sağlık çalışanları kan bağışladı Niğde'de sağlık çalışanları kan bağışında bulundu. Niğde'de sağlık çalışanları kan bağışında bulundu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Türk Kızılay tarafından hastane bahçesine konuşlandırılan araçta kan bağışladı. Başhekim uzman Dr. Yakup Çetinkaya, bağışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl binlerce insanın kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini söyledi. Kan bağışını gereken seviyelere çıkartmaları gerektiğini belirten Çetinkaya, "İnsanlara örnek olmak amacıyla idaremiz ve hastane personelimizle böyle bir organizasyon yapmayı uygun bulduk. Ekibimizle kan verip kan stoklarımıza destek olmaya çalışacağız." dedi. AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Niğde'de sağlık çalışanları kan bağışladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.