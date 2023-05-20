Niğde'de Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Niğde'de etkili olan sağanak ve doludan tarım arazileri zarar gördü. Kentte öğleden sonra başlayan sağanağın ardından dolu yağdı. Dolu nedeniyle Aktaş, Ovacık, Yeşilova ve Hüyük beldelerinde tarım arazilerinde ürünler zarar gördü.

Niğde'de etkili olan sağanak ve doludan tarım arazileri zarar gördü.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanağın ardından dolu yağdı.

Dolu nedeniyle Aktaş, Ovacık, Yeşilova ve Hüyük beldelerinde tarım arazilerinde ürünler zarar gördü.

Niğde Ziraat Odası Başkanlığı sosyal medya hesabından, "İlimizde etkili olan sağanakla birlikte Aktaş, Ovacık, Yeşilova ve Hüyük bölgelerimizde dolu etkili oldu. Bölge çiftçilerimize geçmiş olsun. Rabb'im beterinden korusun." mesajını paylaştı.