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Niğde'de Sağanak Sele Neden Olan Yağışlar

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Niğde'nin Bor ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, su taşkınlarına ve yolların kapanmasına neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve mağdur olan vatandaşlara yardım yapılacağını açıkladı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Kırsal kesimde su taşkınlarının meydana geldiği kentte bazı yollar ulaşıma kapandı.

Niğde merkez, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri ile Hacıabdullah, Yıldıztepe, Bozköy beldelerindeki sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sele neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle Niğde- Bor yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bor TOKİ Mahallesi'nde ise sel nedeniyle kapanan yolda trafik akışı Orhan Batı Caddesi'nden Mehmet Bıyık Caddesi'ne yönlendirildi. Niğde'nin Çiftlik ilçesine Bağlı Bozköy- Kayırlı arasındaki yol ise sel ve toprak kayması sonucu kapandı. Yolda araçlar mahsur kalırken, yolun yeniden açılması için ekipler çalışma başlattı.

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI

Niğde Valiliği, Bor ilçesi ile belde ve köylerde meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 14.45 itibarıyla Niğde merkez ve Bor ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çeşitli bölgelerde sel ve su baskınları yaşanmıştır. Pınarcık köyünde traktörle suya kapılan 2 kişi, AFAD ve Jandarma ekipleri ile İl Özel İdaresi'nden gelen iş makinesi yardımıyla, Merkez Yıldıztepe- Tırhan dağ yolunda araçlarla mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle, Bağlama Kasabası'nın girişinde mahsur kalan bir vatandaş, Bağlama Belediyesi ekiplerince mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır. Hacı Abdullah köyünde sel nedeniyle Bağlama Belediyesi'nden kepçe gönderilmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. Merkez Pınarcık köyünde istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gören iki araç için zarar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bor ilçesinde 20 ev ve 2 işyeri su baskınına maruz kalmış, mahsur kalan 4 vatandaş Bor Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle güvenli yerlere alınmıştır. Niğde Merkez'de ise 4 evi su basmış olup, tüm ev, işyeri ve araçlar için zarar tespit çalışmaları sürmektedir" denildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel ve su baskınları nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığının belirtildiği açıklamada su baskını oluşan ev ve diğer mekanlarda AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, yoğun yağıştan tarımsal alanlarda ve meyve bahçelerinde herhangi bir zararla karşılaşılmadığının Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüklerince yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, su baskını nedeniyle mağdur olan vatandaşlara ilgili mevzuat çerçevesinde yapılabilecek yardımlara ilişkin çalışmaların titizlikle yürütüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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