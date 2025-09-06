Haberler

Niğde'de Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Niğde'de Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Niğde-Adana kara yolunda meydana gelen kazada, refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

B.G. yönetimindeki 50 ADD 467 plakalı otomobil, Niğde- Adana kara yolu Cezaevi kavşağında refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

