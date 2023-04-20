Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı

Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü 20 Nisan Perşembe gününden 23 Nisan Pazar gününe kadar sorumluluk bölgelerinde emniyet-asayiş tertip ve tedbirlerini aksaksız sürdürecek.

İl Jandarma Komutanlığınca 346, İl Emniyet Müdürlüğünce 117 ekipte ve 535 personel sorumluluk sahasında faaliyetlerini icra edecek.

Sağlık, ulaştırma, doğalgaz, nöbetçi eczane ve haberleşme ile elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıklar ilgili birim sorumluları tarafından önceden planlanmış ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatlar tüm bayram süresince hizmete hazır halde bekleyecek.