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Niğde'de polisin dikkati sayesinde yaşlı çiftin dolandırılması önlendi

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Niğde'de polis ekipleri, bir dolandırıcının yaşlı çifti telefonla arayarak para istemesi üzerine harekete geçti. Ekipler, çiftin altınlarını bozdurmak üzereyken buldu ve dolandırılmalarını engelledi.

Niğde'de polisin dikkati sayesinde yaşlı çiftin dolandırılması önlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği Güven Timleri, Ayhan Şahenk Bulvarı'ndaki Vakıfbank Şubesi'nde telefonla telaşla konuşan M.K. (80) ile iletişim kurdu. M.K, polis ekiplerine bir kişinin kendisini telefonla arayıp polis olduğunu söyleyerek, isminin suç örgütünün faaliyetlerine karıştığını söylediğini aktardı.

Telefonla arayanın kendisinden para göndermesini istediğini bildiren M.K, bu nedenle eşi N.K'nin (76) altınlarını bozduracağını kaydetti.

Kısa sürede M.K'nin ikametine giden ancak evde kimseyi bulamayan ekipler, N.K'yi İstasyon Caddesi'ndeki bir kuyumcuda 172 bin 935 liralık altını bozdurmak üzereyken buldu.

Yaşlı çifti dolandırılmaktan kurtaran polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Niğde Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık Güncel Haberler

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