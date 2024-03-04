Niğde'de Polis Operasyonunda 10,89 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10,89 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10,89 kilogram esrar, 3,98 kilogram sentetik uyuşturucu ile 21 bin 484 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.