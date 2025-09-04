Niğde'de Plastik Ambalaj Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin dört saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik trafosundaki patlama sonucu çıktığı belirlendi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINDA
Niğde OSB'de plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiyenin ilk belirlemelerine göre, yangının elektrik trafosundaki patlamanın ardından çıktığı belirlendi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel