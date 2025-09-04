Haberler

Niğde'de Plastik Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde'de Plastik Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik ambalaj fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

NİĞDE'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde Niğde OSB'deki bir plastik ambalaj fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve tankerle yangına müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
