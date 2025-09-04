Niğde'de Plastik Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı

NİĞDE'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde Niğde OSB'deki bir plastik ambalaj fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve tankerle yangına müdahale ediyor.