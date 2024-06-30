Niğde'de Pikniğe Giden Kişi Gölette Kayboldu

NİĞDE'de arkadaşlarıyla pikniğe giden Mehmet Elmas (40), serinlemek için girdiği gölette kayboldu. Elmas'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Merkez ilçeye bağlı Gümüşler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Mehmet Elmas, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra Elmas, suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Elmas'ın bulunması için gölette arama çalışması başlattı.