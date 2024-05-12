Niğde'de patates deposu yapımı sırasındaki göçükte ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Niğde'de patates deposu yapımı sırasındaki göçükte ağır yaralanan işçi, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçükte ağır yaralanan Seyfettin Kaya, tedavi gördüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya ile göçükte ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Niğde'de 8 Nisan'da, patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük sırasında oluşan basınçla dışarı fırlayan Murat Aydoğan ve Murat Değirmenci hayatını kaybetmiş, Alpaslan İpek, Seyfettin Kaya (43), Muharrem Tanak ve Ufuk Ergül de yaralanmıştı.