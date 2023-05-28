Üye Girişi
Haberi Paylaş
Niğde'de oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren kişi öldü

Niğde'de oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren kişi öldü

Güncel Haberler

Niğde'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullandıktan sonra yolda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Güllüce köyünde yaşayan Recep Kahramaner (63), seçim için Güllüce İlkokulu'nda oy kullandıktan sonra buradan ayrıldı. Kahramaner'in yolda fenalaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Kahramaner'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğde'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullandıktan sonra yolda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Güllüce köyünde yaşayan Recep Kahramaner (63), seçim için Güllüce İlkokulu'nda oy kullandıktan sonra buradan ayrıldı.

Kahramaner'in yolda fenalaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, Kahramaner'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

112 Acil Çağrı Kalp Krizi Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title