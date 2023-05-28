Niğde'de oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren kişi öldü

Niğde'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullandıktan sonra yolda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Güllüce köyünde yaşayan Recep Kahramaner (63), seçim için Güllüce İlkokulu'nda oy kullandıktan sonra buradan ayrıldı. Kahramaner'in yolda fenalaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Kahramaner'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.