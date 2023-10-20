Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
A.A. idaresindeki 51 ACD 721 plakalı otomobil, İlhanlı Mahallesi'nde D.E.Ö'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan D.E.Ö. (16), kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel