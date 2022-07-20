Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Niğde'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
C.T idaresindeki BI-CT-5858 yabancı plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu Göbeklidağ mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü C.T. ile G.T. ve G.T. ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Abdullah Özkul - Güncel