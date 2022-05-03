Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Süleyman Erdoğan (50) idaresindeki 51 BD 538 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan eşi Ümmügülsüm ile çocukları Cemile ve Betül Erdoğan, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Süleyman Erdoğan, Otomobil, Kayseri, Niğde, Güncel, Haberler

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