Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Süleyman Erdoğan (50) idaresindeki 51 BD 538 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan eşi Ümmügülsüm ile çocukları Cemile ve Betül Erdoğan, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.