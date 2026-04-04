Niğde'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Niğde'de bir otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Kamil B, hayati tehlike ile hastaneye kaldırıldı. Olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil B'ye (72) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kamil B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan