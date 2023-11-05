Niğde'de Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Niğde'de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza sonucunda çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Niğde'de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen Mustafa B.'ye (15) 51 AAZ 151 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Mustafa B.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE