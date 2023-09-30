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Niğde'de Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.