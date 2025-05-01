Niğde'de Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Niğde-Kayseri kara yolu Hüyük mevkisinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
A.G. (41) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Hüyük mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü A.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan E.G. (40), E.G. (12) ve N.G. (21), sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel