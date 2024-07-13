Niğde'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Z.D. idaresindeki 38 D 7179 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Z.D. ile araçtaki H.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan A.K. ve F.K. ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.