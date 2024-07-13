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Niğde'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Niğde'de meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride devrildiği belirtildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Z.D. idaresindeki 38 D 7179 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Z.D. ile araçtaki H.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan A.K. ve F.K. ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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