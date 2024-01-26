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Niğde'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.B'nin (37) kullandığı 50 SD 134 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yeşilgölcük Kasabası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarına devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan H.B. (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan M.N.B.(14), H.B. (3), Z.B. (3) ve araç şoförü B.B. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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