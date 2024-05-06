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Niğde'de otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

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Niğde-Adana Otoyolu Kuzey gişeler yakınlarında meydana gelen kazada, A.E.K'nin kullandığı otomobil bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

A.E.K'nin kullandığı 38 HC 429 plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu Kuzey gişeler yakınlarında bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Niğde Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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