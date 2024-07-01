Niğde'de Otobüste 870 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Niğde'de bir otobüse düzenlenen operasyonda 870 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, bir otobüsü durdurdu.

Ekiplerin yaptığı aramada, 80 bin dolu makaron ve 870 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.